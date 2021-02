Artur Barciś z "Rancza" chciał popełnić samobójstwo: "Poszedłem na most Śląsko-Dąbrowski i chciałem ze sobą skończyć"

Artur Barciś to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, który ma na swoim koncie wiele wybitnych filmowych ról, jednak serce widzów podbił szczególnie swoimi komediowymi postaciami, które przeszły do historii - Tadeuszem Norkiem z "Miodowych Lat", a także Arkadiusza Czerepacha z "Rancza". Choć fani zapewne kojarzą go jako entuzjastycznego, uśmiechniętego mężczyznę, okazuje się, że Artur Barciś przeżył w swoim życiu również bardzo trudne chwile i jak wyznał w jednym z intymnych wywiadów, chciał nawet targnąć się na własne życie. Co go powstrzymało?

Artur Barciś chciał popełnić samobójstwo

W listopadzie ubiegłego roku, fani Artura Barcisia drżeli o jego zdrowie. Niestety, aktor zaraził się koronawirusem i bardzo ciężko przechodził chorobę, do tego stopnia, że postanowił przelać swoje odczucia na papier i stworzyć wiersz, w którym apelował do innych. Choć Artur Barciś nie należy do gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym z mediami, czy narzekają na swój los, artysta ujawnił jeszcze jeden fakt ze swojej przeszłości, który może zdziwić wielu jego fanów. Okazuje się, że i u niego nie zawsze było kolorowo, a w latach 80. przeżywał on niezwykle ciężkie chwile. Wtedy też pojawiły się problemy z sytuacją zawodową. Aktor stracił pracę w teatrze, a zdjęcia do filmu, w którym grał, nagle przerwano:

Zawalił mi się wtedy cały świat. Myślałem, że już sobie nie poradzę (...) Niestety, dwa tygodnie przed zakończeniem zdjęć wybuchł stan wojenny i uświadomiłem sobie, że wszystko straciłem. I teatr, i mieszkanie, i filmową gażę, bo umówiłem się, że zapłacą mi w całości po zakończeniu zdjęć - mówił w rozmowie z "Dobry tydzień"

Sytuacja całkowicie przytłoczyła młodego Artura Barcisia, który musiał wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania. Trudne momenty w życiu artysty sprawiły, że pewnej nocy pomyślał o odebraniu sobie życia.

Pamiętam, że pijany, w nocy poszedłem na most Śląsko-Dąbrowski i chciałem ze sobą skończyć. Do dziś nie wiem, co mnie powstrzymało - wyznał magazynowi "Na Żywo".

Choć aktor nie wie, co sprawiło, że w ostatniej chwili postanowił zmienić swoją decyzję i zawalczyć o swoją przyszłość, z pewnością tamten dzień zapamięta do końca swojego życia, które dziś jest bardzo udane nie tylko pod względem zawodowym, ale i prywatnym. Artur Barciś może pochwalić się wyjątkowym dorobkiem artystycznym, a także piękną żoną i równie utalentowanym synem.

Artura Barcisia nikomu nie trzeba przedstawiać. Mało kto jednak wie, że aktor przechodził kryzys i myślał o popełnieniu samobójstwa.

Cezary Żak i Artur Barciś stworzyli jeden z najlepszych, aktorskich duetów. Najpierw wystąpili razem w "Miodowych Latach", a następnie w serialu "Ranczo".

Dziś aktor może pochwalić się wieloma wybitnymi rolami, a także piękną rodziną.