Artur Barciś jest w żałobie. Wzruszające słowa: "Małemu zakompleksionemu chłopakowi pokazała drogę"

Artur Barciś przeżywa trudne chwile. Opublikował w sieci smutny wpis, który poświęcił jednej z ważnych osób w swoim życiu, którą niestety przyszło mu pożegnać już na zawsze. Aktor postanowił uczcić pamięć swojej nauczycielki od polskiego, która przyczyniła się do początków jego kariery i wyboru zawodu. To ona zauważyła w młodym wówczas Arturze niezwykły talent i cieszyła się z każdego sukcesu zawodowego.

Najwspanialsza nauczycielka, jaką kiedykolwiek miałem [*] Pani Elżbieto. DZIĘKUJĘ [*] - wspomina Barciś.

Artur Barciś pożegnał ukochaną nauczycielkę

Artur Barciś postanowił uczcić pamięć swojej ukochanej nauczycielki. W poruszających słowach opisał wpływ Pani Elżbiety na jego karierę.

Była cudowną nauczycielką. Małemu, zakompleksionemu chłopakowi ze wsi pokazała drogę, dzięki której uwierzył w siebie i w swoje marzenia. Nauczyła mnie kochać język polski, nauczyła szacunku do literatury, nauczyła miłości do poezji i muzyki. To w jej prywatnym mieszkaniu słuchałem z płyt, piosenek Ewy Demarczyk i Marka Grechuty. Wysłała mnie na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, który w 1973 roku wygrałem. Płakała ze szczęścia gdy dostałem się na wydział aktorski PWSFTViT w Łodzi - wspomina aktor swoją nauczycielkę.

Artur Barciś rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem jeszcze w czasach szkolnych. Udzielał się w teatrze szkolnym, konkursach recytatorskich. Dzięki swojej nauczycielce konsekwentnie dążył do celu i udał się na egzaminy do łódzkiej szkoły filmowej. Po studiach zyskał popularność dzięki występom w młodzieżowym programie ''Okienko Pankracego''. Jednak największą popularność przyniosła Barcisiowi m.in. rola w ''Miodowych latach''.

Pod postem aktora znalazło się wiele pocieszających komentarzy. Fani wspominają także swoich pedagogów, którzy wpłynęli na ich życie.

- Okazać wdzięczność, to piękna umiejętność - zauważa internautka

- Ja także dziękuję Pani Elżbieto za odkrycie talentu naszego wspaniałego Artura Barcisia - dodaje kolejna osoba

- Wyrazy współczucia (*) (*) (*) - składa kondolencje jeden z fanów aktora

- Oby na drodze edukacji spotykać takich pedagogów. Panie Arturze miał Pan wielkie szczęście, że Pan wyfrunął spod Jej skrzydeł - dodaje kolejny internauta.

My także dołączamy się do licznych kondolencji. To kolejna bolesna strata dla Artura Barcisia. Jeszcze niedawno artysta bardzo przeżył śmierć przyjaciela po fachu, Piotra Machalicy.

Artur Barciś pożegnał swoją nauczycielkę we wzruszających słowach.

Opublikowany przez Artura Barcisia Środa, 20 stycznia 2021

