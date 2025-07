W poniedziałek 28 lipca, na warszawskich Powązkach, miały miejsce uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej. Artystka, znana z działalności kabaretowej i członkostwa w kabarecie Hrabi, zmarła w wieku 59 lat. Informacja o jej śmierci została przekazana przez jej kolegów z kolektywu w nocy z 16 na 17 lipca.

Pogrzeb zgromadził nie tylko rodzinę i bliskich zmarłej, ale również przyjaciół ze środowiska artystycznego oraz licznych fanów, którzy wspólnie chcieli oddać hołd artystce.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w Kościele św. Karola Boromeusza. Nabożeństwo poprowadził ojciec Lech Dorobczyński, który był bliskim przyjacielem Joanny Kołaczkowskiej. Godzinę później odbyła się świecka część ceremonii. Została ona przygotowana zgodnie z życzeniem zmarłej — miała mieć charakter lekki i pełen wspomnień. Bliscy pożegnali Joannę Kołaczkowską kilkoma niezwykle poruszającymi gestami. Wzruszającą mowę wygłosił m.in. Szymon Majewski.

Jednym z najbardziej poruszających momentów uroczystości były słowa Artura Andrusa. Satyryk zwrócił się do rodziny i przyjaciół Joanny Kołaczkowskiej. Podkreślił, jak ważni byli krewni w jej bliskim otoczeniu na co dzień. Przypomniał również niezwykłą osobowość aktorki kabaretowej.

Artur Andrus od lat przyjaźnił się z Joanną Kołaczkowską, a podczas jej pogrzebu wspomniał, że artystka doskonale wiedziała, jak chce być pożegnana.

Artur Andrus, który w przeszłości grał ojca Joanny Kołaczkowskiej w produkcji "Spadkobiercy" postanowił pożegnać przyjaciółkę właśnie jako milioner z kabaretowego hitu.