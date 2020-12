Ariana Grande zaręczona! Kim jest narzeczony gwiazdy popu?

Bliscy i fani Ariany Grande mają prawdziwe powody do radości. Jedna z największych gwiazd popu po tragicznej śmierci swojego byłego chłopaka Maca Millera i nieudanym związku z Pete'em Davidsonem w końcu odnalazła prawdziwą miłość, i co więcej, na jej palcu właśnie pojawił się pokaźnych rozmiarów diament! Kim jest narzeczony 27-letniej wokalistki?

Ariana Grande zaręczona! Gwiazda pochwaliła się pierścionkiem

20 grudnia Ariana Grande wznieciła w sieci prawdziwy pożar! Kiedy na Instagramie światowej gwiazdy ukazało się romantyczne zdjęcie z jej ukochanym Daltonem Gomezem, pod postem natychmiast posypały się gratulacje. Kim Kardashian, Demi Lovato, Hailey Bieber czy Khloe Kardashian na widok pierścionka nie mogły powstrzymać się od zachwytów, a narzeczonego w swojej rodzinie powitali brat i mama słynnej piosenkarki.

Jestem tak szczęśliwy i podekscytowany, że mogę (oficjalnie) powitać Daltona w rodzinie! YAY! To dopiero początek długiego życia pełnego uśmiechu i miłości. Kocham was! Najlepszego z okazji zaręczyn! - skomentował 37-letni brat Ariany Grande.

Choć plotki o nowym związku gwiazdy krążyły od pewnego czasu, ta dopiero w maju pokazała swojego partnera, i to oficjalnie, w teledysku do piosenki "Stuck with U". Jak informują zagraniczne media, narzeczony Ariany Grande, Dalton Gomez, jest dwa lata młodszy od swojej wybranki, pochodzi z Kalifornii i jest agentem w firmie zajmującej się luksusowymi nieruchomościami. Młody mężczyzna ceni sobie prywatność i gdy tylko świat obiegła wiadomość o jego związku z artystką, natychmiast zmienił swoje konto na Instagramie na prywatne! No cóż, wszystko wskazuje na to, że będzie musiał przywyknąć do coraz większego zainteresowania swoją osobą, a my już nie możemy doczekać się zdjęć z bajecznego ślubu Ariany Grande!

Ariana Grande przyjęła oświadczyny! Gwiazda pochwaliła się pokaźnym pierścionkiem.

Instagram

Narzeczony Ariany Grande to dwa lata młodszy od niej Dalton Gomez.

Instagram

Artystka jest bardzo zakochana. Nie możemy doczekać się ślubu!