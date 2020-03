Ariana Grande ma nowego chłopaka! Kim jest ten przystojniak?

Wygląda na to, że szczęście znów uśmiechnęło się do Ariany Grande. Po bardzo trudnych miesiącach piosenkarka ponoć znów jest zakochana! Jej wybrankiem ma być przyjaciel Miley Cyrus, Dalton Gomez. Kim jest ten przystojniak? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie poniżej!

Ariana Grande i Dalton Gomez są parą?

Od jakiegoś czasu na Instagramie Ariany Grande zaczął pojawiać się tajemniczy przystojniak. Piosenkarka starała się jednak nie pokazywać go w całej okazałości. Na InstaStory gwiazdy mogliśmy zobaczyć jedynie jego wytatuowaną rękę lub kawałek pleców. Fani Ariany Grande zrobili jednak śledztwo. Jak udało im się ustalić, nowym wybrankiem gwiazdy ma być Dalton Gomez.

Kim jest Dalton Gomez, nowy chłopak Ariany Grande?

Dalton Gomez przyjaźni się między innymi z Miley Cyrus, która chętnie chwali się ich wspólnymi zdjęciami na Instagramie. Na co dzień chłopak jest wziętym agentem luksusowych nieruchomości. To on obsługuje gwiazdy z najwyższej półki zarabiając przy tym bajońskie kwoty. Wygląda na to, że ten chłopak wie, czego chce od życia, czego nie można było powiedzieć o poprzednich wybrankach Ariany...

Przypomnijmy, że w przeszłości piosenkarka związana była między innymi z raperem znanym jako Mac Miller. Oboje tworzyli burzliwy związek, który zakończył się niespodziewanie na początku 2018 roku. Chwilę później Ariana Grande zaręczyła się z komikiem Petem Davidsonem. Choć wydawało się, że między nimi wszystko układa się jak najlepiej, kilka miesięcy później doszło do ich rozstania.

Zobacz także: Zaskakujące wieści na temat Ariany Grande! Nadal kocha swojego byłego chłopaka?

Plotkuje się, że powodem ich rozstania miała być nagła śmierć Mac Millera. Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 roku raper przedawkował narkotyki, od których był uzależniony. To zupełnie załamało Arianę Grandę, która wciąż żywiła do niego ciepłe uczucia.

Trzymamy kciuki, aby jej najnowszy związek był nieco bardziej spokojny i trwały!

Zobacz także: Pete Davidson usuwa kolejne pamiątki po Arianie Grande. Musi być na nią naprawdę wściekły

Ariana Grande na razie nie chce pokazywać oficjalnych zdjęć z nowym ukochanym. Do tej pory mogliśmy podziwiać jego "fragmenty" :) Piosenkarka pokazała między innymi, jak Dalton bawił się z jej psem

Instagram

Trzymamy kciuki, aby Ariana znowu była szczęśliwa!