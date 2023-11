Reklama

Ariana Grande zdecydowanie może pochwalić się jednym z piękniejszych głosów. 25-latka na swoje koncerty przyciąga tłumy. Wokalistka już kilka lat temu w rozrywkowym programie "Saturday Night Live" pokazała niewiarygodny talent, naśladując głosy starszych koleżanek po fachu. Jak się okazuje, gwiazda kochała śpiewać już od najmłodszych lat. A dowodem na to jest wideo, które umieściła w sieci. Koniecznie je zobaczcie.

Ariana Grande śpiewa Celine Dion

Ariana Grande na swoim koncie ma wiele hitów. Ostatni utwór jaki umieściła w serwisie YouTube "Thank U, next" w ciągu 3 tygodni wyświetlono aż 212 mln razy! Ale nim Ariana zaczęła komponować własne piosenki, Amerykanka naśladowała wielkie gwiazdy! Uroczym wideo 25-latka pochwaliła się właśnie w sieci. Grande ma na nim 4 lata i wykonuje piosenkę Celine Dion - You Are the Reason! Dziewczynce pomaga śpiewać jej matka.

Według wielu internautów wykonanie Ariany jest dużo lepsze, niż oryginał. 25-latka pokazała, że już od najmłodszych lat miała kawał głosu. W przyszłym roku gwiazda w ramach Sweetener Tour wystąpi w Polsce! Koncert zaplanowano na 9 września 2019 roku na Tauron Arenie w Krakowie. Wybieracie się?

Zobacz też: Ariana Grande wystąpi w Polsce! Gdzie? Kiedy? Poznaj szczegóły!

Ariana Grande śpiewa Celine Dion

Reklama

W utworze pomogła jej mama