Nie da się ukryć, że Ariana Grande ma za sobą wyjątkowo trudny czas. Rozstanie, śmierć byłego chłopaka... To prawdziwy cud, że udało jej się wydać planowany krążek i ruszyć w światową trasę koncertową. Wygląda jednak na to, że plan nie do końca się udał. Ariana Grande coraz bardziej podupada na zdrowiu. Co dzieje się z gwiazdą? Piosenkarka wydała oświadczenie w tej sprawie. Zobaczcie poniżej!

Ariana Grande jest chora?

Niedawno pisaliśmy o tym, że Ariana Grande podczas jednego z koncertów w Pittsburghu rozpłakała się na scenie. Być może dlatego, że po raz pierwszy od śmierci Maca Millera pojawiła się w jego rodzinnej miejscowości. Przypomnijmy, że Ariana Grande była w związku ze znanym raperem przez ponad dwa lata. Na początku 2018 roku piosenkarka odeszła od niego. Podobno nie mogła już dłużej znieść jego uzależnienia od narkotyków, które ostatecznie przyczyniły się do jego nagłego zgonu we wrześniu 2018 roku.

Cała sytuacja źle wpłynęła na Arianę, która była już wtedy w związku z Petem Davidsonem. Niestety, ich relacja nie przetrwała tej próby. Para rozstała się niedługo po tragicznej śmierci rapera. Ariana Grande rzuciła się wtedy w wir pracy. Wygląda jednak na to, że nie było to rozsądne posunięcie...

Okazuje się, że Ariana Grande po raz kolejny nie zdołała zapanować nad emocjami podczas koncertu. Gdy śpiewała piosenkę "R.E.M", którą ponoć napisała specjalnie dla Maca Millera, po jej policzkach znów pociekły łzy. To zdarzenie mocno zaniepokoiło fanów Ariany, co zmusiło ją do wydania oświadczenia.

Oświadczenie Ariany Grande

Na Instagramie piosenkarki pojawiło się oświadczenie, w którym artystka tłumaczy swoje ostatnie zachowanie. Przypomnijmy, że po koncercie w Pittsburghu również skierowała kilka słów do fanów. Wtedy to wyznała, że cierpi na zespół stresu pourazowego, który związany jest z zamachem, do którego doszło w czasie jej koncertu w Manchesterze w 2017 roku. Co napisała tym razem?

Obiecuję, że nie zrezygnuję z tego, co zaczęłam. Wszytko odczuwam teraz nieco intensywniej. Zobowiązałam się do ruszenia w trasę koncertową w momencie mojego życia, w którym muszę uporać się z wieloma problemami. To właśnie dlatego ostatnio często płaczę. Dziękuję za wyrozumiałość - czytamy w oświadczeniu Ariany Grande.

Myślicie, że to dobry pomysł, żeby dalej koncertowała? Przypomnijmy, że już niedługo Ariana Grande zawita również do Polski. Wybieracie się na jej wrześniowy koncert w Krakowie?

Ariana Grande wydała oświadczenie

Wybieracie się na jej koncert w Polsce?

