1 z 2

Ariana Grande związała się z Petem Davidsonem tuż po tym, jak rozstała się z Mac Millerem. Raper nie mógł się pogodzić z faktem, że stracił ją na zawsze. Z kolei ona bardzo szybko zaangażowała się w nowy związek. Jak już pisaliśmy, po dwóch tygodniach para zdecydowała się na zaręczyny, którymi chętnie chwalili się w social mediach. Co więcej, Ariana i Pete postanowili także zrobić sobie kilka tatuaży, aby uczcić w ten sposób swoją miłość. Na ich szyjach pojawił się napis mille tendresse (pol. "tysiąc czułości") Teraz, gdy celebryci nie są już razem, pojawił się mały problem... Pete Davidson znalazł jednak sposób na to, aby go rozwiązać. Zobaczcie poniżej!