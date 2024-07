Kilka tygodni temu prawdziwą burzę w mediach wywołał ślub popularnego aktorka Jakuba Wesołowskiego z Agnieszką Szczurek. Informacja o ceremonii pojawiała się w mediach już od dawna, ale podawane przez kolorowe pisma daty nie miały swojego pokrycia w rzeczywistości. Przygotowania do uroczystości trwały ponad rok, ale jeśli wierzyć gościom - było warto. Ten wyjątkowy dzień, podobnie jak podróż poślubna w którą się udali z pewnością zostanie w ich pamięci do końca życia. Przypomnijmy: Wesołowski i Szczurek w podróży poślubnej. Opływali się w luksusach

Wesele odbyło się w hotelu Brant w Wiązownie, którego Wesołowski jest właścicielem. Miejsce nie należy do najtańszych, ale luksusowo urządzone wnętrza oraz piękna lokalizacja z pewnością są warte każdych pieniędzy. Kilka dni temu gości mógł zaskoczyć nietypowy widok i akcje, które działy się przed wejściem. Ze zdjęć zamieszczonych na profilu hotelu wynika, że pojawili się tam terroryści. Z kolei serwis jastrzabpost.pl sugeruje, że byli to... antyterroryści. Prawdopodobnie jednak był to tylko plan filmowy jednej z produkcji lub specjalny program przygotowany dla pracowników dużej firmy podczas wyjazdu integracyjnego.



Team-bulding? gry scenariuszowe? sfingowanie porwania prezesa? U nas wszystko jest możliwe! Dzisiaj zawitali do nas prawdziwi terroryści, porwali Panią prezes, a reszta grupy musiała ją potem odnaleźć! jak myślicie, udało się? - czytamy pod zdjęciami.

Dla osób, które cenią sobie adrenalinę, taka akcja z pewnością okazała się sporą atrakcją.

Zdjęcia ze ślubu Wesołowskiego i Szczurek: