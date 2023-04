Antek Królikowski zastąpi Macieja Musiała w "Kocham Cię, Polsko" ! Okazuje się, że to właśnie Królikowski został nowym kapitanem i dołączył do Tomasza Kammela i Barbary Kurdej-Szatan. O tym, że pojawi się w show Telewizji Publicznej, Antoni Królikowski osobiście poinformował w porannym programie "Pytanie na Śniadanie". Antek Królikowski nowym kapitanem w "Kocham Cię, Polsko" Antoni Królikowski razem z Barbarą Kurdej-Szatan i Tomaszem Kammelem bierze właśnie udział w nagraniach spotu promującego "Kocham Cię, Polsko". Na planie spotu pojawiła się ekipa PnŚ i zapytała nowego kapitana o jego wrażenia przed pierwszym odcinkiem programu. Spodziewam się, że będzie bardzo wesoło, bo jestem w fantastycznym towarzystwie Basi Kurdej-Szatan, Tomka Kammela, wspaniałych artystów, którzy śpiewają w programie, a przede wszystkim liczę na to, że zaprosimy fajnych gości, artystów, sportowców takich ludzi, których chcę poznać. Myślę, że będzie super. Myślę, że nie będę tak dobry jak Maciek, myślę, że będę przegrywał na początku z Tomkiem, ale jestem tu bo chcę i mogę, a Maciek musiał - śmiał się Antek Królikowski. Królikowski nie ukrywa jednak, że trochę stresuje się przed zadaniami z jakimi będzie musiał zmierzyć się w programie Telewizji Publicznej. Boję się każdej konkurencji. Powtarzam sobie to wszystko co dotyczy naszego kraju, szczególnie poczet królów Polskich. Cieszycie się, że to właśnie Antoni Królikowski został nowym kapitanem w programie "Kocham Cię, Polsko" ? Będziecie mu kibicować? Przypominamy, że pierwszy odcinek show będziemy mogli zobaczyć już 4 marca na antenie TVP2! Zobacz także: Czy to nowa dziewczyna Antka Królikowskiego? Kim jest 18-letnia Julia Wieniawa? ZDJĘCIA! Antoni Królikowski został nowym kapitanem w "Kocham Cię, Polsko". Aktor...