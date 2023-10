Antoni Królikowski opublikował w swojej relacji na Instagramie nagranie, na którym widzimy zmarłego ojca aktora, Pawła Królikowskiego, oraz Franciszka Pieczkę, którego pogrzeb odbył się w czwartek 29 września. Wygląda jednak na to, że wstawianie fragmentu z kultowego "Rancza" ma na celu nie tylko wspomnienie wybitnych artystów. Dlaczego? Wszystko przez słowa, które padają z ust serialowego Kusego. Trudno nie odnieść wrażenia, że nawiązują one do ostatnich wydarzeń w życiu Antoniego Królikowskiego oraz jego nowego związku!

Antoni Królikowski i wzruszający cytat o miłości

Antoni Królikowski umieścił na swoim InstaStory fragment z serialu "Ranczo". W opublikowanej scenie Kusy, w którego przez lata wcielał się Paweł Królikowski, zwraca się do Japycza, którego grał Franciszek Pieczka. O dziwo, Antoni Królikowski zdecydował się opublikować pokazać moment, w którym poruszony jest temat miłości.

Na miłość nigdy nie jest za późno. Za to na samotność zawsze jest za wcześnie - mówi Kusy.

Co młody aktor chciał tym przekazać? Trudno nie wysnuć wniosków, że Antoni Królikowski nie tylko uczcił ojca i zmarłego Franciszka Pieczkę, ale także nawiązał do swojej swojej sytuacji sercowej, a w tym temacie u Antoniego Królikowskiego działo się naprawdę sporo. Po hucznym ślubie z Joanną Opozdą nastąpiło równie głośne rozstanie. W rozmowie z magazynem "Party" Antoni Królikowski przyznał, że decyzja o ślubie była zbyt pochopna. Aktor opowiedział nam również o rozstaniu z Joanną Opozdą, a także wypowiedział się na temat związku z nową partnerką, Izabelą.

Jest moim aniołem. Jestem jej wdzięczny za każdy dzień, bo trwa przy mnie, a nie miała i nie ma lekko. Gdyby nie ona, mógłbym nie mieć siły, żeby poradzić sobie ze wszystkimi problemami, które nagle spotęgowały się jak nigdy wcześniej. [...] Razem poradzimy sobie ze wszystkim. Dosłownie wszystkim. Przetrwaliśmy najgorsze i wierzę, że teraz będzie już tylko lepiej - wyznał "Party" Antoni Królikowski.

W tym samym wywiadzie Antoni Królikowski przyznał, że wcześniej jego miłosne życie było szalone, za to dzięki temu dotarł do moment, w którym ma obok siebie "odpowiednią osobę". Łącząc te wszystkie fakty trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, że cytat z rancza odnosił się do nowego związku aktora.

