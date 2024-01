Znów mówi się sporo o rodzinie Królikowskich. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska będzie jedną z uczestniczek „Tańca z gwiazdami”. Taneczny show pojawi się w telewizji już wiosną. Co ciekawe, wcześniej aktorka kilka razy odmówiła występu w programie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że nie będzie jej łatwo zaskarbić sobie sympatię widzów ze względu na całą masę wizerunkowych wpadek jej syna. Na koniec stycznia Antoni Królikowski przekazał wiadomość o „niezwykłej intrydze”. Jest już komentarz mamy gwiazdora. O co chodzi?

O Antonim Królikowskim znów będzie głośno? Aktor mówi o „intrydze”

Ostatnio Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdradziła, dlaczego zgodziła się na udział w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka początkowo chciała odrzucić najnowszą propozycję Polsatu, ale zmieniła zdanie. Gwiazda „Klanu” nie ukrywała, że w jej życiu osobistym pojawiło się sporo problemów. Możemy się domyślać, że artystka mogła przeczytać trochę gorzkich słów na swój temat po zamieszaniu medialnym z jej synem w roli głównej. Jednak uczestniczka przyszłej edycji tanecznego show ma nadzieję, że widzowie skupią się przede wszystkim na dobrej zabawie.

Niedługo po wywiadzie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jej syn opublikował intrygujący wpis. Na zdjęciu widzimy aktora ubranego w garnitur, stojącego na najprawdopodobniej na jachcie. Wspomniał o dużych pieniądzach.

Zwykły księgowy wkręcony w niezwykłą intrygę – napisał na Instagramie Antoni Królikowski.

Krótko ten wpis postanowiła skomentować jego mama. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zostawiła pod zdjęciem serduszko. O co chodzi? My już wiemy. To forma promocji najnowszego filmu z udziałem aktora, który pojawi się w kinach już 9 lutego. Mowa o „Jak ukradłem 100 milionów”. Gwiazdor zagrał w nim główną rolę, wcielając się w postać Eda.

Oprócz Antoniego Królikowskiego w produkcji Michała Węgrzyna („Gierek”, „Proceder”, „Krime Story. Love Story”) zobaczymy takich aktorów jak Mateusz Damięcki, Małgorzata Socha, Michał Żebrowski, Tomasz Oświeciński czy Zuzanna Zielińska.

Wygląda na to, że rodzina Królikowskich cieszy się interesującymi ofertami i nie może narzekać na brak pracy.