Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z Joanną Opozdą: "Jesteśmy we troje" napisał aktor

Joanna Opozda i Antoni Królikowski opublikowali na Instagramie piękne zdjęcia z wakacji. Miłość w związku aktorskiej pary kwietnie w najlepsze! Internauci są zachwyceni romantycznymi fotkami zakochanych. Niektórzy fani mają nadzieję, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski kiedyś zdecydują się na ślub! Internauci zwrócili również uwagę na ogromne podobieństwo Antka i jego partnerki. Zobaczcie sami! Joanna Opozda i Antek Królikowski na wakacjach Joanna Opozda i Antoni Królikowski już nie ukrywają swojej miłości. Para jest razem zaledwie od kilku tygodni, ale ma już za sobą debiut na oficjalnej imprezie. Zakochani chętnie publikują również swoje fotki w sieci i publicznie wyznają sobie uczucia. Teraz Joanna Opozda i Antoni Królikowski pokazali nowe zdjęcia ze wspólnych, romantycznych wakacji. #ostatniedniwakacji #wakacje2020 🥰🇬🇷🏝 - napisał krótko Antek Królikowski. Internauci są zachwyceni! Jak komentują wspólne zdjęcie aktorskiej pary? - Piękni jesteście 😍 i tacy podobni do siebie - No no.miejmy nadzieję że będzie z tego ślub ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ - Ale mega razem wyglądacie. - Jest w Was coś podobnego! ♥️ a to podobno dobry znak 😉😘 - Takie same oczy- komentują fani. Romantyczną fotką pochwaliła się również Joanna Opozda, a jej fani także dostrzeli, że aktorka jest bardzo podobna do swojego partnera. Zobaczcie sami! Waszym zdaniem gwiazda "Pierwszej miłości" i Antoni Królikowski naprawdę są do siebie podobni? Zobacz także: Antoni Królikowski i Joanna Opozda - tak zaczęła się ich miłość! Znali się 12 lat, zanim zaiskrzyło Antoni Królikowski pokazał nowe zdjęcie z Joanną Opozdą. ...