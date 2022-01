Antoni Królikowski opublikował na Instagramie romantyczne zdjęcie z Joanną Opozdą. Okazuje się, że zakochani wybrali się na wakacje do Grecji! Czyżby to była ich podróż przedślubna? Para postanowiła trochę odpocząć i zrelaksować się zanim powiedzą sobie "tak"? Media już od kilku dni plotkują, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda szykują się do ślubu! Joanna Opozda i Antoni Królikowski na wakacjach Rok temu media po raz pierwszy poinformowały, że Antoni Królikowski spotyka się z Joanną Opozdą. Okazało się wówczas, że para świetnie bawiła się w swoim towarzystwie na urdzinach Gabi Drzewieckiej. Po jakimś czasie zakochani przestali ukrywać swój związek i coraz częściej mogliśmy zobaczyć ich razem na oficjalnych imprezach. Wierzę, że Antek jest tym właściwym facetem- Joanna Opozda mówiła w "Party" we wrześniu 2020 roku. (...) Miłość między dwojgiem ludzi to piękna rzecz i wiem, że trzeba to uczucie pielęgnować. Czas pokaże, co będzie, bo każda relacja to sztuka kompromisu. Ale jestem dobrej myśli, bo tak szczęśliwa jak z Antkiem nie byłam już dawno. Niestety, jak już wiemy pod koniec grudnia 2020 roku Joanna Opozda i Antoni Królikowski podjęli decyzję o rozstaniu. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robić- Joanna Opozda informowała ponad pół roku temu. Dość szybko po rozstaniu pojawiły się plotki, że Antoni Królikowski probuje odzyskać swoją partnerkę. Media informowały, że aktor przyjeżdża do Joanny Opozdy z wielkimi bukietami kwiatów. Po jakimś czasie razem wybrali się w góry,...