5 lutego 2026 roku Antoni Królikowski pojawił się na wiosennej ramówce Polsatu. Na czerwonym dywanie towarzyszyła mu jego partnerka, Izabela. Para, która w 2024 roku powitała na świecie córkę Jadwigę, nie kryła radości z udziału w wydarzeniu i chętnie pozowała do zdjęć. Ich obecność nie umknęła uwadze fotoreporterów.

Antoni Królikowski z Izabelą na ramówce Polsatu

Antoni Królikowski znany jest z roli Filipa Ziomeckiego w serialu „Uroczysko”, emitowanym w Polsacie. Jego pojawienie się na ramówce stacji było więc zrozumiałe, jednak towarzystwo Izabeli wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. Podczas wydarzenia para została sfotografowana również w towarzystwie Jacka Rozenka i jego o 20 lat młodszej żony.

Izabela zaprezentowała się w stylizacji, która nie przeszła niezauważona. Ubrana była w elegancki brązowy komplet w paski, składający się z marynarki i krótkiej spódniczki. Całość uzupełniła czarnymi kozakami. Jej wybór podkreślił zgrabną sylwetkę i wpisywał się w modowe trendy obecnego sezonu.

Antoni Królikowski również postawił na przemyślaną stylizację. Aktor zdecydował się na czarny garnitur, do którego dobrał szarą koszulę. Ciekawym elementem jego stroju były sportowe buty, które przełamały klasyczną elegancję i dodały całości luźniejszego charakteru.

Ramówka Polsatu 2026 pełna gwiazd. Zobacz, kto się pojawił

Wydarzenie odbyło się 5 lutego 2026 roku i stanowiło okazję do zaprezentowania nowości programowych stacji Polsat. Zgromadziło ono najważniejsze gwiazdy związane ze stacją, które tłumnie pojawiły się na czerwonym dywanie. Zadbane stylizacje, uśmiechy i wspólne zdjęcia zdominowały wieczór, który z pewnością na długo zapadnie w pamięci uczestników oraz fanów telewizji.

Zobacz także: