Antoni Królikowski opublikował zaskakujące nagranie z piosenką w tle: "Też płakałem całe noce"

Antoni Królikowski przeżywa bardzo trudny czas. Na jaw bowiem wyszło, że jego związek z Joanną Opozdą jest nieaktualny, a gwiazdor miał zostawić ukochaną dla innej kobiety. Antoni konsekwentnie jednak unika komentarza, bo jak sądzi, wszystko, co powie, zostanie użyte przeciwko niemu. Wygląda więc na to, że aktor zdecydował się skomentować swoje uczucia w inny sposób.

Antoni Królikowski relacjonuje nocną przejażdżkę. Aktor ma złamane serce?

Antoni Królikowski i Joanna Opozda pół roku temu wzięli ślub kościelny, a dwa tygodnie temu na świat przyszedł syn pary, Vincent. Joannie Opoździe niedane jednak było odpocząć po porodzie. Dzień po przyjściu na świat Vincenta, na jaw wyszła informacja, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozstali się tuż przed narodzinami ich syna. Od tego czasu aktor mierzy się z ogromną krytyką fanów, a w obronie syna musiała nawet stanąć jego mama, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Antoni konsekwentnie unika komentowania sytuacji swojej sytuacji uczuciowej. Fani jednak zauważyli już, że aktor nie ma się najlepiej. Jego najnowsza relacja może nawet wskazywać, że także może mieć złamane serce. Aktor na swoim Instagramie pokazał nagranie z przejażdżki samochodem z przyjaciółmi. W tle leci piosenka zespołu SB Maffija.

- Świat jest mały, bierz go w dłonie i wyciskaj jak owoce. To historia też o tobie, też płakałem całe noce (...). Już wybija szósta, a ja się nie chcę kłaść, no bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz. Więc do ogniska wrzuć stare zdjęcia, czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko tobą pachnie lawenda, do ogniska wrzuć stare zdjęcia - słyszymy fragment nagrania.

Wygląda na to, że Antoni Królikowski nie bez powodu wybrał właśnie ten fragment. Aktor z pewnością bardzo przeżywa medialną nagonkę, jaka pojawiła się wokół jego osoby. Żona Antoniego także unika komentowania swojej relacji, choć pojawiły się już doniesienia, że Joanna Opozda złożyła pozew o rozwód. Mimo że wszyscy byli przekonani, że para spróbuje jeszcze raz do siebie wrócić, wygląda na to, że takiej możliwości już nie ma. Antoni jak na razie nie odnosi się do tej sytuacji, za to chwali się zdjęciami i nagraniami ze swoim synkiem.

Antoni Królikowski w rozmowie z "Party.pl" przyznał, że Vincenta widzi codziennie. Aktor nie chce mówić o swoim rozstaniu, nie porusza także tematu kobiety, dla której jakoby miałby zostawić swoją żonę. Myślicie, że fragmentem piosenki, który opublikował na swoim Instagramie, Antoni chciał pokazać, że także cierpi, a jego serce jest złamane?