Antoni Królikowski opublikował nowy wpis, a w komentarzach burza! "Chłopak jest skończony"

Antoni Królikowski postanowił zamieścić post na swoim Instagramie, w którym odniósł się do rozstania z Joanną Opozdą. Aktor dodał bardzo krótki wpis - czy wyjaśnił, dlaczego zakończył się jego związek z piękną gwiazdą? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Królikowski i Opozda rozstali się! Przypominamy ich historię. Wiecie, kiedy się poznali? To nie była miłość od pierwszego wejrzenia Antoni Królikowski zabrał głos w sprawie rozstania z Joanną Opozdą Informacja o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego pojawiła się we wtorek 29 grudnia. Smutne wieści przekazała była partnerka aktora, która zamieściła oświadczenie na swoim Instagramie. W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robić - czytamy w oświadczeniu Joanny Opozdy. Antoni Królikowski postanowił wstrzymać się ze swoim oświadczeniem i opublikował je dopiero teraz. Internauci zaczęli snuć domysły, co mogło wydarzyć się w życiu tej dwójki, że podjęli decyzję o rozstaniu - zaledwie kilka tygodni temu widzieliśmy ich wspólne, romantyczne zdjęcia i nic nie wskazywało, że w związku tej dwójki jest jakiś kryzys. Co więc się stało, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozstali się? Aktor nie zdecydował się odpowiedzieć internautom na to pytanie i ograniczył się jedynie do kilku zdań, w których zaapelował o uszanowanie ich prywatności. Rozstanie z Asią to nasza prywatna sprawa i nie chcę komentować tego w żaden sposób poza tym, że jestem wdzięczny Asi za te miesiące i dziękuję...