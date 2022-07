Antoni Królikowski ogłasza radosną nowinę. Pokazał wymowne nagranie 

Paweł Królikowski już od kilku lat związany jest z serialem "Ranczo", gdzie wciela się w postać Kusego. To właśnie dzięki roli w wielkim hicie TVP widzowie pokochali znanego aktora. Królikowski jest również jednym z jurorów w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz występuje w wielu spektaklach. Od jakiegoś czasu równie głośno jest również o Antonim Królikowskim , który podobnie jak jego słynny ojciec, został aktorem. Zobacz: Kariera Królikowskiego po "TzG' nabrała tempa. Wystąpi w filmie z chłopakiem Bołądź [FOTO] Niestety, w mediach pojawiła się dzisiaj niepokojąca informacja o stanie zdrowia Pawła Królikowskiego. Okazuje się bowiem, że aktor trafił do szpitala . Jak donosi "Super Express" gwiazdor "Rancza" potrezbował opieki lekarskiej ze względu na przemęczenie. - Nie jest to nic poważnego. On zwyczajnie zbyt wiele bierze na siebie. Jest przemęczony, przepracowany, po prostu organizm odmówił posłuszeństwa - zdradza w tabloidzie znajomy Królikowskiego. O stanie zdrowia Pawła Królikowskiego poinformował również Piotr Gąsowski, który na Facebooku odwołał spektakle z udziałem aktora. - Z przykrością zawiadamiamy, że "Lunch o Północy" w Częstochowie, nie odbędzie się :-((( Nasz wspaniały kolega i świetny aktor Paweł, ma kłopoty zdrowotne i nagle wylądował w szpitalu! Nie może grać, czego bardzo żałuje ! Dobra wiadomość jest taka, że dochodzi do siebie i jesteśmy pewni, że za dwa tygodnie wróci do formy! Trzymamy kciuki i przesyłamy całą moc pozytywnej , silnej energii. Pawełku! Trzymaj się! - napisał na portalu społecznościowym Gąsowski. My również trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia! Zobacz na Polki.pl: Paweł Królikowski psychiatrą w filmie "Hel" Antoni Królikowski z uczestniczką "Top Model" na salonach: