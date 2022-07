Matka Joanny Jarmołowicz ostro o Joannie Opoździe: "Blokuje dostęp do syna"

Afera wokół odwołania chrzty synka Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rośnie w siłę. Głos zabierają nie tylko bliscy byłej artystycznej pary, ale też duchowni. Ksiądz Janusz Koplewski w rozmowie z mediami ostro ocenił decyzję aktorki. Padły naprawdę mocne słowa. Znany ksiądz ostro ocenia decyzję Joanny Opozdy o odwołaniu chrztu W sobotę rano media obiegły zdjęcia paparazzi Antoniego Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej czekających pod kościołem na chrzest synka aktora - Vincenta. Do ceremonii jednak nie doszło. Na Instagramie pojawiło się oświadczenie artysty, traktujące o tym, jakoby Joanna Opozda nie zaprosiła Antoniego Królikowskiego na chrzest syna. Na reakcję głównej zainteresowanej nie trzeba było długo czekać. Joanna Opozda opublikowała prywatną korespondencję z ojcem dziecka, a także wyznała, że kochanka artysty kierowała w jej stronę pogróżki. Medialne oskarżenia w mgnieniu oka wywołały lawinę hejtu. Głos zabrał ojciec Joanny Opozy , a także brat Antoniego Królikowskiego - Jan. Obojętna nie była również Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która odpierała ataki w stronę swojego syna oraz całej rodziny Królikowskich. Okazuje się, że również duchowni w rozmowie z mediami decydują się w ostrych słowach komentować decyzję o odwołanym chrzcie małego Vincenta. - Nie odwołuje się chrztu, to zbyt poważne, to najważniejszy sakrament w życiu chrześcijanina. Nie powinno się go odwoływać, bo co jeśli z dzieckiem coś się stanie bez sakramentu? Kto będzie za to odpowiedzialny? Rodzice! – powiedział Faktowi ks. Janusz Koplewski, spowiednik gwiazd. Zobacz także: Jan Królikowski komentuje aferę między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim. Nie będą zadowoleni! Zobacz także: Joanna Opozda o kochance Antoniego Królikowskiego: "Byłam...