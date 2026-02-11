Antoni Królikowski przez lata uchodził za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie! Kiedy wszyscy myśleli, że po ślubie z Joanną Opozdą w końcu znajdzie spokój w rodzinnym gronie, wtedy wybuchła afera i rozstali się. Teraz czekają na rozwód, ale Antoni Królikowski już dawno ułożył sobie życie u boku Izabeli i wspólnie wychowyją córeczkę Jadwigę. Aktor właśnie przyznał, że jest bardzo szczęśliwy i dzieli się tym wprost! Nie uwierzycie, co powiedział!

Antoni Królikowski nie ukrywa, że jest szczęśliwy!

Antoni Królikowski przez długi czas unikał publicznych wyznań na temat swojego życia osobistego. Jednak po zakończeniu burzliwego związku z Joanną Opozdą aktor zdecydował się na szczerą rozmowę i przyznał, że w końcu jest szczęśliwy. W najnowszym wywiadzie nie kryje satysfakcji z obecnej sytuacji rodzinnej i zawodowej.

Obecnie Antoni Królikowski związany jest z Izabelą. Para wspólnie wychowuje córkę Jadwigę, którą aktor nazywa „absolutnie przecudowną”. Jak sam twierdzi, znalazł spokój i stabilizację, a jego życie we Wrocławiu przyniosło mu wiele radości. Podczas rozmowy z dziennikarką Magazynu Show wspomniała, że aktor wygląda na szczęśliwego. Antoni Królikowski podjął ten wątek i potwierdził, że układa mu się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym:

Nie lubię zapeszać, ale dziękuję, że tak mówisz. Na pewno jestem w gronie osób, z którymi dobrze jest mi żyć, pracować. Tak więc pod tym względem wszystko się zgadza - powiedział Antoni Królikowski w rozmowie z Magazynem Show

Nowe życie Antoniego Królikowskiego we Wrocławiu

Antoni Królikowski do niedawna mieszkał w Warszawie, ale zdecydował się na przeprowadzkę do Wrocławia w związku z nagraniem serialu "Uroczysko". Akto nie zamieszkał tam jednak sam, bo towarzyszy mu partnerka Izabela razem z córeczką, Jadwigą.

Udało się zamieszkać we Wrocławiu. Udało się też życiowo gdzieś tam troszkę ustabilizować wszystko. Razem z Izą, moją kochaną, mamy Jadzię, mieszkamy we Wrocławiu. (...) Decyzja o tych przenosinach, jak na razie wiem, że była odpowiednia, była dobra. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy oczywiście, ale jak na razie jestem zadowolony - przyznał otwarcie aktor.

Królikowski coraz częściej pokazuje się w mediach społecznościowych z rodziną, prezentując się jako odpowiedzialny partner i ojciec. Jego córka jest oczkiem w głowie aktora. Co więcej, niebawem być może sąd orzeknie rozwód z Joanną Opozdą i już oficjalnie zakończy się ich małżeństwo. Wydaje się, że Antoni Królikowski po wielu latach kontrowersji w końcu znalazł spokój i szczęście.

Instagram @bibiffee

Zobacz także: