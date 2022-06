Antoni Królikowski mknie na skuterze z prezentami dla syna! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Plotki o ciąży Joanny Opozdy krążą w mediach już od momentu, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z jej urodzin, połączonych z wieczorem panieńskim. Już sama figurka na torcie spowodowała, że w internecie zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje na temat tego, czy Antoni Królikowski i Joanna Opozda przypadkiem nie spodziewają się dziecka. Przez chwilę wyglądało na to, że domysły właśnie się potwierdzają. Pudelek.pl podał, że decyzja o ślubie aktorów podyktowana była między innymi ciążą aktorki: Gdy Antek dowiedział się, że zostanie ojcem, nie miał wątpliwości, jak powinien się zachować - cytuje swojego informatora Pudelek.pl Joanna Opozda zareagowała na te informacje: Bzdura!!!! Aktorka dodała obszerny post, w którym po raz pierwszy odnosi się do plotek o ciąży i decyzji o ślubie. Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski na okładce "Party"! Dziś są już małżeństwem - czy teraz chcą szybko zostać rodzicami? Joanna Opozda jest w ciąży? Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub 7 sierpnia w kościele św. Wojciecha w Warszawie. Informację o swoim ślubie próbowali utrzymać w tajemnicy niemalże do samego końca, jednak w sieci pojawiły się zdjecia z wieczoru panieńskiego aktorki , a balony z napisem "Bride to be" nie pozostawiały wątpliwości. W dniu ślubu Joanna Opozda zaprezentowała dwie piękne suknie ślubne. Wesele aktorów odbyło się w pałacu w Zdunowie, a na przyjęciu bawiła się cała plejada gwiazd , m. in. Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan . Fakt, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub był zaskoczeniem dla wszystkich ich fanów. W końcu są ze sobą dopiero nieco ponad rok, a pod koniec 2020 roku ogłosili swoje...