Antoni Królikowski kolejny raz uderza w Joannę Opozdę. Chodzi o ich synka 

Joanna Opozda chciała ochrzcić synka z dala od zainteresowania mediów. Niestety okazało się, że ktoś sprzedał informację do mediów, a pod kościołem pojawili się paparazzi. Aktorka odwołała chrzciny synka na dzień przed uroczystością. Tłumaczyła, że "bała się o zdrowie i życie Vincenta", ponieważ ktoś poinformował o szczegółach uroczystości jej ojca. Teraz głos zabrał również ojciec Joanny Opozdy. Ojciec Joanny Opozdy komentuje aferę z odwołanymi chrzcinami Vincenta Konflikt Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego tylko przybiera na sile. Aktorka na 16. lipca miała zaplanowany chrzest syna. Jednak w ostatniej chwili zdecydowała się odwołać uroczystość, ponieważ jak tłumaczyła w oświadczeniu: "Nie mogła uwierzyć, że po tym jak jej ojciec strzelał do jej rodziny, ktoś mógł zaprosić go na chrzest Vincenta". Ojciec Joanny Opozdy postanowił odnieść się do tej części oświadczenia: W związku z zaistniałą aferą medialną oświadczam, że nie zostałem zaproszony przed nikogo na chrzest Vincenta. Nie miałem zamiaru w ogóle tam być. Nie kontaktowałem się z Antonim Królikowskim. Nie prawdą jest również to, że rzekomo ja ujawniłem informacje dotyczące szczegółów uroczystości mediom. W dalszej części wpisu nie zostawił na Joannie Opoździe suchej nitki, nazywając córkę "manipulatorką": Manipulatorka, robi to po to, żeby mieć więcej obserwatorów i więcej zarabiać z reklam na IG. Wciąga mnie chorego, dzięki jej knowaniom, gierkom w swoje prywatne rozgrywki, z którymi nie chcę mieć nic do czynienia (zostałem przez nią skrzywdzony i okaleczony dzięki niej). Protestuję, nie wyrażam zgody na publikowanie fałszywych informacji na swój temat. Wyświetl ten post na...