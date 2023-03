Maryla Rodowicz odniosła się do zatrzymania Antoniego Królikowskiego. Czy popularna piosenkarka stanęła w jego obronie i co na to aktor?

W ostatnim czasie znowu jest głośno na temat Antoniego Królikowskiego. Wszystko ze względu na zatrzymanie aktorka przez funkcjonariuszy policji i wykrycie w jego organizmie śladów narkotyków. Teraz do całej sprawy odniosła się Maryla Rodowicz, która do tej pory darzyła sympatią popularnego aktora. Na jego reakcję także nie trzeba było długo czekać. Maryla Rodowicz o aferze z Antonim Królikowskim Śmiało można stwierdzić, że 34. urodziny Antoniego Królikowskiego nie należały do udanych. Wszystko przez wiadomość, jaka wstrząsnęła media w minioną sobotę, 18. marca. Wówczas doszło do zatrzymania aktora przez policję. Incydent miał miejsce na jednej z warszawskich ulic, gdzie zrobiony narkotest wykazał pozytywny wynik. Wówczas gwiazdor trafił na komendę. Tego samego dnia Antoni Królikowski wydał oświadczenie w sprawie zatrzymania przez policję . Wówczas wyznał, że pozytywny wynik testu wynika ze wspomagania się leczeniem THC. Bez wątpienia cała sytuacja wstrząsnęła światem show-biznesu, a głos w sprawie z chęcią zabierają popularne osoby. Tym razem zrobiła to Maryla Rodowicz - w rozmowie z mediami wyznała, jaki ma stosunek do marihuany: - Marihuana powinna być zalegalizowana i nie byłoby problemu - skwitowała Maryla Rodowicz w rozmowie z Pomponik.pl. Zobacz także : Jest komentarz policji po przeszukaniu auta Antoniego Królikowskiego: "Mieli uzasadnione podejrzenie" Nie da się ukryć, że ta dwójka darzy się sympatią. Dało to się odczuć w 2014 r. w czasie Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wówczas Antoni Królikowski publicznie wyznał wokalistce miłość i wyraził swoją aprobatę w stosunku do jej osoby. Wokalistka odwdzięczyła się tym samym. Jak widać i tym razem stanęła w obronie aktora. Na jego reakcję także nie trzeba było...