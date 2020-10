Antoni Królikowski był gościem u Kuby Wojewódzkiego. Padło dwuznaczne pytanie o... Julię Wieniawę! Reakcja aktora bezcenna!

Antoni Królikowski był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Oczywiście showman nie odmówił sobie kłopotliwych pytań w stronę aktora, w tym dwuznacznego pytania o... Julię Wieniawę! Jak na nie zareagował Antoni Królikowski? Zobaczcie!

We wtorek 20. października na kanapie w programie u Kuby Wojewódzkiego zasiedli Antoni Królikowski i Krzysztof Czeczot. Na samym początku rozmowy showman wspomniał o spotkaniu Królikowskiego z Bartłomiejem Misiewiczem. Jak wiadomo aktor w filmie "Polityka" Patryka Vegi, zagrał postać Misiewicza. Jak Antek wspomina pierwsze spotkanie z politykiem?

Nagle go zobaczyłem na żywo, nagle takie WOW. Może mi się dostać, jeśli koleś nie ma dystansu. A on podszedł, miło się przywitał i tyle. Skorzystaliśmy na jego historii. Powiem... jedna scena mu się nie podobała. Mnie by się nie podobało więcej - powiedział Antoni Królikowski.