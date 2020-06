Antek Królikowski w poruszający sposób uczcił Dzień Ojca. To pierwsze święto bez Pawła Królikowskiego

Tegoroczny Dzień Ojca był wyjątkowo smutnym świętem dla rodziny Królikowskich. Dzieci Pawła Królikowskiego po raz pierwszy obchodziły ten ważny dzień bez taty. Jednak Paweł Królikowski wciąż żyje w ich pięknych wspomnieniach. Pozostawił również po sobie wiele wspaniałych inicjatyw, którym oddawał całe swoje serce. Antoni Królikowski z okazji Dnia Ojca wspomniał ukochanego tatę i uczcił to święto w wyjątkowy sposób.

Zobacz także: Po śmierci Pawła Królikowskiego jego syn, Antek, odkrył niezwykłe sekret! "Tata wykonał parę takich numerów"

Antek Królikowski wspomina Pawła Królikowskiego z okazji Dnia Ojca

Antoni Królikowski podzielił się pięknym wspomnieniem związanym z Pawłem Królikowskim. Zeszłego lata w Dzień Ojca, razem z tatą udawali się do Kudowy-Zdroju, gdzie odbywał się coroczny Festiwal Kultury Polskiej i Czeskiej, by zająć się przygotowaniami do tego wydarzenia. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu był sam Paweł Królikowski i idea tego przedsięwzięcia była dla niego bardzo ważna. Antoni chętnie pomagał mu wówczas w organizacji. W tym roku, wraz z rodzeństwem chcą uczcić i przede wszystkim kontynuować tradycję zapoczątkowaną kilka lat temu przez ojca.

Na profilu Instagramowym Antka pojawiło się wspomnienie sprzed roku. Na zdjęciu widzimy ojca i syna jadących w samochodzie. Prawdopodobnie jest to właśnie zdjęcie, zrobione dokładnie rok temu w drodze do Kudowy-Zdroju:

W zeszłym roku, jechaliśmy razem z Tatą do Kudowy-Zdroju, przygotowywać 4. Edycje Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej CZPL @festival_czpl . W tym roku chcemy wraz z rodziną zachować tradycje festiwalu, który wymyślił Ojciec a wydarzenie zmienia nazwę na Festiwal CZPL im. Pawła Królikowskiego. W ostatni weekend lipca w Kudowie Zdroju w kinie samochodowym a także kudowskim teatrze, pokażemy filmy z udziałem Taty. Przygotowujemy też film-koncert z udziałem artystów związanych z Ojcem i ideą festiwalu. Planowany jest coroczny konkurs piosenki polskiej i czeskiej a także inne atrakcje możliwe do zrealizowania w obecnej rzeczywistości. Więcej informacji na stronie @festival_czpl... Gdziekolwiek teraz jedziesz Tato, wierzę że masz się dobrze! Szerokiej drogi! Do zobaczenia w Kudowie! 🐰🙏 #dzienojca #tato #pawełkrólikowski #festiwalczpl 🇨🇿🇵🇱

Paweł Królikowski byłby z pewnością pełen dumy.

Zobacz także: Antoni Królikowski wspomina Pawła Królikowskiego. Pokazał archiwalne nagranie: "Dziękuję, tato!"

Antek Królikowski w wyjątkowy sposób uczcił Dzień Ojca. Paweł Królikowski byłby z niego dumny

To niezwykle trudny rok dla rodziny Królikowskich. W lutym po długich zmaganiach z ciężką chorobą zmarł Paweł Królikowski. Powoli mijają pierwsze ważne święta, które rodzina musi przeżyć bez obecności niezastąpionego taty, męża i brata... Jednak ich serca przepełniają piękne wspomnienia i wiele dobra, które po sobie pozostawił.