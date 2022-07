Antek Królikowski też pokazuje SMS-y do Joanny Opozdy! Nie odpuszcza jej 

Antoni Królikowski i Joanna Opozda biorą dziś ślub w kościele św. Wojciecha w Warszawie. Na miejscu uroczystości ok. godziny 15:00 pojawili się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że... byli jedynymi gośćmi! Majdanowie pomylili godziny ślubu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy! Jednak przed kościołem przyłapali ich paparazzi. Zobaczcie, jak wyglądali! Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub. Oto poprzednie związki aktorki Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na ślubie Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy Radosław Majdan i Antoni Królikowski są przyjaciółmi, więc obecność sportowca i jego ukochanej Małgorzaty Rozenek na ślubie aktora i Joanny Opozdy była wręcz obowiązkowa. Majdanowie zjawili się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli tuż przed godziną 15:00. Niestety pomylili godziny na zaproszeniu! Jesteście ciekawi jakie mieli miny, gdy zdali sobie z tego sprawę będąc już przed kościołem? Mamy dla Was zdjęcia paparazzi. Małgorzata Rozenek na tę okazję wybrała przepiękną szarą kreacją. Dużą uwagę przykuwają gigantyczne rękawy. Środek kreacji jest bardzo obcisły i dodatkowo podkreśla wcięcie w talii Małgorzaty Rozenek. Do całości dobrała żółte buty na obcasie i delikatną torebkę nawiązującą do stylu yachtowego i... stylizacji Radosława Majdana. Z kolei Radosław Majdan postawił na beżowy look. Nie zdecydował się na typowy ciemny garnitur. Jego look składał się z jasnych spodni z materiału sprzyjającego upałom oraz taliowanej, nowoczesnej marynarki nawiązującej do stylu yachtowego. Do tego wybrał białą koszule oraz elegancki ciemny krawat. Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski wydadzą na wesele fortunę! To setki...