Antek Królikowski na spacerze z dziewczyną podczas kwarantanny! "To nasze alibi!"

Antek Królikowski spędza kwarantannę z dziewczyną

Antoni Królikowski bardzo poważnie podchodzi do tematu koronawirusa i uświadamia swoich odbiorców jak ważne w czasach pandemii jest to, by pozostawać w domach. Niedawno pokazał na swoim Instagramie zdjęcie po zrobionych zakupach spożywczych dla całej rodziny. Do sklepu wybrał się w maseczce oraz rękawiczkach ochronnych.

Wczoraj natomiast pokazał zdjęcie ze spaceru ze swoją dziewczyną Kasią Dąbrowską. Para znalazła jednak istotny powód, dla którego wyjście z domu nie było zwykłą zachcianką:

Klasyk to nasze alibi😎❤️🐕#partnersincrime #spacerzpsem #klasyk - napisał żartobliwie Antoni Królikowski.

Klasyk to imię czworonożnego przyjaciela Antoniego. Wczoraj wraz z nim i swoją dziewczyną wybrali się na spacer po niezaludnionej okolicy.

- Takie czasy nas nadeszły, łaskawe dla piesów!!

- Klasyk kradnie show ❤️

- Z wirusa najbardziej zadowolone są psy, bo nie siedzą same w domu życzę dużo zdrowia 😀 - napisali internauci

A Wy jak spędzacie czas na kwarantannie?

