Paweł Królikowski dziś obchodziłby 59. lat! Jego syn zamieścił wzruszające zdjęcie

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po długiej walce z chorobą neurologiczną. Ta wiadomość była ciosem dla rodziny, fanów i bliskich aktora. Teraz na profilu Antoniego Królikowskiego w mediach społecznościowych pojawiła się wyjątkowa fotografia z rodzinnego albumu. Syn Pawła Królikowskiego w ten sposób poinformował, że jego ojciec właśnie dziś obchodziłby urodziny! Wzruszające wspomnienie gwiazdora serialu "Ranczo"! Wpis mocno chwyta za serce...

Antek Królikowski opublikował na Instagramie wzruszające zdjęcie swojego taty, który trzyma go na rękach, kiedy był małym chłopcem. W ten sposób aktor wspomina, że Paweł Królikowski właśnie dziś świętowałby swoje 59. urodziny:

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo wzruszających komentarzy. Internauci wprost piszą, że pamiętają o Pawle Królikowskim i nigdy nie zapomną jego ról.

Ale jesteś podobny do taty z młodości 😍😁

Ehh co życie ! Uwielbiałam KuSego będę go pamiętać do końca życia ! :*

Najważniejsza jest pamięć to co zostaje w nas na zawsze 😥❤️

Trzymaj się Antek ..

Pamiętamy 😢❤️