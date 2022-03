Anna Lewandowska zaskoczyła zdjęciem... nóg! Fanka: "Trochę nienaturalnie długie"

Po sukcesie linii szminek stworzonych we współpracy z Balmain, marka L'Oréal łączy siły z francuską projektantką Isabel Marant i przygotowuje kolejną kolekcję kapsułową łączącą świat mody z branżą kosmetyczną. Współpracując z paryskim brandem Marant, L'Oréal stworzyło makijażowe must-have – proste produkty, które nadają się do noszenia od rana do wieczora i które utożsamiają paryski szyk, z którego słynie sama projektantka. Więcej: Zobacz jak działa aplikacja Color Lounge! I przejdź totalną metamorfozę Kolekcję tworzy pięć produktów - do oczu, policzków oraz ust, pozwalających stworzyć spójny look francuskiej it girl, niezależnie czy chcesz być au naturel, czy przekraczać progi nocnego Paryża. Na rynku polskim dostępne będą trzy produkty – pomadki, żel do brwi oraz rozświetlacz. O swojej debiutanckiej kolekcji makijażu stworzonym dla giganta kosmetycznego Marant powiedziała: „ Odkąd pamiętam, zawsze traktowałam modę ready-to-wear bardzo dosłownie, dlatego tym bardziej jestem podekscytowana możliwością współpracy z marką L'Oréal Paris". Więcej: Anna Lewandowska i Marina Łuczenko w tej samej stylizacji! Która wygląda lepiej? Wiemy, ile za nią zapłaciły! „Moim marzeniem była współpraca z marką makijażową, która mój styl, projekty i wizję kobiecości przełoży na produkty, dzięki którym kobiety będą mogły stworzyć niepowtarzalny makijaż – zarówno na co dzień, jak i na wieczór". Więcej: Stylowa Małgorzata Rozenek pod studiem DDTVN. Wiemy co i za ile miała na sobie! To same drogie marki Niestety, na kolekcję przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Same produkty – i wszystkie szczegóły limimtowanej linii – mają zostać ujawnione 27 września na pokazie linii ready-to-wear isabel Marant w Paryżu podczas...