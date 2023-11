1 z 5

Co się dzieje z Anną Wyszkoni? Jej ostatni występ w Opolu zaniepokoił fanów. Gdy zaapelowała ze sceny, by trzymać za nią kciuki, wszyscy zastanawiali się, co dzieje się z piosenkarką.

Jak wiadomo, jakiś czas temu lekarze wykryli u artystki złośliwego guza na tarczycy. Po kilku miesiącach leczenia Anna Wyszkoni jednak wygrała z chorobą. W wielu wywiadach przyznawała, że już do końca życia musi być po opieką lekarzy.

Jest dobrze, ale mam świadomość, że choroba może wrócić. Już do końca życia będę pod opieką lekarzy. Trzeba być czujnym, bo nie wiadomo kiedy mogą nastąpić przerzuty. Ale mam nadzieję, że wszystko, co najgorsze, mam już za sobą- mówiła w rozmowie z Super Expressem.

Teraz fani artystki po raz kolejny zaniepokoili się o stan zdrowia gwiazdy. Dlatego słowa Anny Wyszkoni skomentował jej menadżer! Co powiedział Maciej Durczak?

