Anna Wintour słynie z chłodnego wizerunku, który chyba już na zawsze został uwieczniony w kultowym filmie "Diabeł ubiera się u Prady". Redaktor naczelna legendarnego "Vogue'a" potrafi jednak pokazać ludzką twarz i dystans do własnej osoby. Przypomnijmy: Tego się nie spodziewaliśmy: Nawet Anna Wintour nagrała swojego splasha

Przekonała się też do Instagramu. Wprawdzie nie uświadczymy tam jej prywatnego konta i stylowych selfie, ale funkcjonuje za to oficjalne konto prowadzonego przez nią magazynu. To pozycja obowiązkowa dla każdej fashionistki, szczególnie, ze możemy tam znaleźć naprawdę kilka niezłych smaczków. Ostatnio na profilu "Vogue'a" pojawiło się zdjęcie, które pokazuje część zbiorów pięknych szpilek. W każdym kolorze i kilku rozmiarach, wszystko oczywiście piekielnie drogie i markowe.



Ile pudełek potrzebujemy, żeby spakować szafę Vogue? Wkrótce się o tym przekonamy! - czytamy pod zdjęciem.

Na was też robi wrażenie?

