Film z Dakotą Johnson "Jak to robią single" jest już tydzień w kinach i nawet nieźle sobie radzi. Komedia miała 90 tys. widzów. O czym opowiada? O dziewczynie, którą rzucił chłopak i musi nauczyć się jak żyć jako singielka. Nauczycielką zostaje jej koleżanka z pracy, która zagrała Rebel Wilson. Anna Wendzikowska dostała możliwość przepytania gwiazd filmu, jak sobie radzą z nagością na planie filmowym, bo w tej komedii było sporo odważnych scen. Leslie Mann powiedziała wprost, że ona je lubi.

- Ja to lubię i to bardzo. Bo jestem zamężna od długiego czasu, więc jest to dla mnie usprawiedliwiona okazja do zabawienia się z kimś innym - przyznała aktorka.