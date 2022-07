Anna Wendzikowska pokazała się w stroju kąpielowym. Fani mają trzy słowa: "O mój Boże"

Anna Wendzikowska może pochwalić się już blisko 400. tysiącami obserwatorów na Instagramie. Prezenterka jest bardzo aktywna w social mediach i często czyta komentarze na swój temat w sieci. Jeden z internautów skrytykował dziennikarkę za jej ostanie zdjęcie z wakacji. Gwiazda nie pozostawiła obraźliwego komentarza bez odpowiedzi. Anna Wendzikowska odpowiedziała na komentarz dotyczący jej biustu Dziennikarka "Dzień dobry TVN" wypoczywa właśnie na Seszelach. Gwiazda pięknymi widokami chwali się na Instagramie. Nie wiadomo z kim udała się na wakacje, jednak trzeba przyznać, że jej fotograf potrafi robić piękne zdjęcia! Zobacz także: Anna Wendzikowska ma nowego partnera? Wszystko na to wskazuje! Prezenterka, która kilka miesięcy temu po raz drugi została mamą, pozowała do odważnych zdjęć w stroju kąpielowym. Po dodatkowych kilogramach nie ma już śladu. Anna szybko wróciła do dawnej figury i zachwyca sylwetką. To moja normalna pozycja na plaży. Kolejny dzień w raju - napisała Ania na Instagramie. Nie wszystkim internautom spodobała się sylwetka gwiazdy i wspaniałe widoki. Niektórzy woleli skupić się na czymś innym. Biust chyba silikonowy To zdjęcie jest bardzo wulgarne - czytamy w komentarzach. Anna postanowiła odpowiedzieć na to w ironiczny sposób i przy okazji pokazała, że ma spory dystans do siebie. A wakacje na koszt sponsora - napisała. Spodziewaliście się po Annie takiej odpowiedzi? Zobaczcie zdjęcie, które nie spodobało się niektórym fanom gwiazdy. Anna Wendzikowska odpoczywa na Seszelach