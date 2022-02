Anna Wendzikowska opublikowała zdjęcia z wakacji, a w sieci zawrzało: "Żenada i brak empatii'

Anna Wendzikowska w ogniu krytyki! Gwiazda "Dzień Dobry TVN" już od kilku dni wypoczywa na wakacjach w Afryce i chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swojego wyjazdu. 24 lutego, Anna Wendzikowska wrzuciła na Instagram kolejne fotki, a to mocno zaskoczyło internautów, którzy z przerażeniem słuchają doniesień o sytuacji na Ukrainie. Fani dziennikarki nie ukrywają, że są zszokowani zachowaniem gwiazdy!

Poranek 24 lutego 2022 roku przyniósł nam smutek, złość i przerażenie. Wszystko za sprawą przywódcy Rosji, Władimira Putina, który zdecydował zaatakować Ukrainę. Rozpoczęcie ataku zbrojnego przez Rosję zaniepokoiło cały świat, który dziś przygląda się sytuacji na Ukrainie. Od czwartku wielu influencerów i gwiazd zrezygnowało z dotychczasowych relacji w sieci i publikując m.in. flagi Ukrainy na znak solidarności z naszymi sąsiadami. Zupełnie inaczej było w przypadku Anny Wendzikowskiej, która postanowiła opublikować swoje seksowne zdjęcia z wakacji. Internauci są zszokowani zachowaniem dziennikarki, która w obliczu ogromnej tragedii, pokazuje fanom swoje fotki z pustyni.

zachód słońca na wydmach pustyni Namib w Namibii to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu.. chowam do serducha ❤️ na pewno nie raz w medytacjach wdzięczności 🙏🏻 będę przywoływać sobie ten zachwycający widok…- gwiazda napisała pod najnowszymi fotkami z urlopu.

Internauci naprawdę ostro skrytykowali Annę Wendzikowską!

Fani nie ukrywają rozczarowania i publikują pod fotkami Anny Wendzikowskiej naprawdę mocne komentarze.

- Pani tyłek opala a ludzie giną. Wstydziłabym się w takich okolicznościach wrzucania zdjęć do

- Dla mnie - mega słabe i bez klasy. I nie dotyczy to tylko pani Ani a wszystkich, którzy nie mogą się powstrzymać przed wrzucaniem tego typu zdjęć nawet w taki dzień jak dziś.

- Pani chyba w innym świecie żyje…😢

- W taki dzień. Żenada i brak empatii. Bo ładna focia liczy się bardziej...

- Pani Aniu to taki smutny czas dla ludzkości A tu takie foty niepoważnie 😢- czytamy w komentarzach.