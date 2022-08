Już w poniedziałek do sprzedaży trafi nowe wydanie dwutygodnika "Flesz". Co w nim znajdziemy? Jak zwykle dużo do czytania! Na okładkę magazynu trafiła Kinga Rusin . Popularna dziennikarka właśnie rozstała się z programem, który prowadziła od lat - "Dzień Dobry TVN". Skąd ta decyzja? Szczegóły znajdziecie w dwutygodniku. Zobacz także: Edward Miszczak podziękował Kindze Rusin. Po odejściu z "Dzień Dobry TVN" pojawi się w innym programie? Jedni odchodzą, inni przychodzą. We "Fleszu" przeczytacie również o nowej roli Katarzyny Cichopek. Wielka gwiazda serialu "M jak miłość" poprowadzi inną popularną "śniadaniówkę" - "Pytanie na śniadanie" w TVP. Co jeszcze? Magazyn zastanawia się, czy Julia Wieniawa jest znów zakochana i jak Anna Wendzikowska radzi sobie jako samotna matka. A ponieważ to początek roku szkolnego, znajdziemy w nim również zdjęcia gwiazd z lat szkolnych. "Flesz" to również styl. Dlatego zobaczymy w nim np. propozycje najmodniejszych butów na jesień. Magazyn znalazł propozycje już od 79 zł! Zapraszamy do lektury.