Śmierć amerykańskiego aktora Paula Walkera poruszyła fanów i gwiazdy na całym świecie. Bardzo nieoczekiwanie okazało się, że wśród wielbicieli jego talentu są nazwiska, które ciężko skojarzyć z zamiłowaniem do serii "Szybcy i Wściekli". W samej jego karierze pojawiają się również polskie akcenty. Przypomnijmy: Polska aktorka zagrała w ostatnim filmie z Paulem Walkerem! Mamy ich wspólne zdjęcie

Wiosną tego roku Paul promował szóstą część "Szybkich i Wściekłych" i wraz z całą ekipą udzielał wywiadów w Londynie, gdzie odbyły się też zdjęcia do filmu. Wśród dziennikarzy z całego świata, którzy przyjechali na spotkanie z aktorami była również Anna Wendzikowska. Materiał z rozmowy wyemitowano ponownie na antenie "Dzień Dobry TVN" wczoraj, a Wendzikowska podzieliła się z widzami swoimi wspomnieniami ze spotkania z Walkerem.

Poznałam go, dlatego też ta śmierć, którą obserwowałam akurat będąc w Ameryce, więc bardzo na bieżąco i bardzo na gorąco, naprawdę głęboko mnie dotknęła. To była tak ciepła i dobra osoba, tak bardzo dużo robiąca dla świata, tak bardzo nie hollywoodzka, to był człowiek absolutnie nieskoncentrowany na swojej karierze. To aktorstwo, ta jego kariera to było coś, co było dodatkiem do jego życia. Miał mnóstwo pasji, m.in. szybkie samochody, ale i oceanografia, bo był oceanografem z wykształcenia - wyznała.