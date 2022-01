Michał Wiśniewski ma czworo dzieci, a niedawno pojawiły się plotki, że wokalista Ich Troje spodziewa się piątego dziecka. Gwiazdor ostatnio rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, to dosyć duża zmiana, bo dotychczas chętnie ujawniał szczegóły z życia rodzinnego. Teraz sytuacja się odwróciła i to jego najstarsze dzieci, które są już na tyle duże, że posiadają własne konta w mediach społecznościowych, pokazują co się aktualnie u nich dzieje. Ostatnio jedna z jego córek z małżeństwa z Anną Świątczak pochwaliła się na Instagramie zaskakującą metamorfozą. Zobaczcie, na co zdecydowała się 13-letnia Etiennette! Córka Michała Wiśniewskiego zmieniła kolor włosów! Jeszcze niedawno Michał Wiśniewski chwalił się w sieci wspólnymi zdjęciami z córką Etiennette, która jest bardzo podobna do swojego taty. Okazuje się, że odziedziczyła po wokaliście nie tylko wygląd, ale też uwielbienie do odważnych i spektakularnych metamorfoz. 13-latka długie, ciemne włosy zdecydowała się ściąć i przefarbować na… blond. Wyświetl ten post na Instagramie. X X Post udostępniony przez eti (@etiwisniewska) Paź 8, 2019 o 9:30 PDT To dosyć duża zmiana, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę młody wiek Etiennette. Jednak jej obserwatorom w mediach społecznościowych ta zmiana bardzo się podoba. A co Wy sądzicie o tej metamorfozie? Jeszcze niedawno córka Michała Wiśniewskiego mogła pochwalić się ciemnymi włosami!