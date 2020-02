Anna Starmach została gwiazdą nowego serialu! Czy to do tej roli tak schudła?

Anna Starmach zostanie gwiazdą nowego serialu? Do tej pory była jurorką w programach „MasterChef” i Masterchef Junior”. Ponad rok debiutowała w nowej roli – została mamą Jagny. Po ciąży zostało jej kilka nadprogramowych kilogramów, dlatego Anna zdecydowała się podjąć wyzwanie: zmienić tryb życia i wyrzeźbić sylwetkę. W styczniu razem z Ewą Chodakowską zinaugurowała akcję „#Zdrowy początek roku”. Wspólnie chcą zainspirować innych ludzi do zmiany nawyków żywieniowych i inwestycji w zdrowie.

Zdrowego żywienia Starmach chce uczyć jednak nie tylko swoją córeczkę. Okazuje się, że m.in. tę tematykę poruszy w nowym serialu online z udziałem gwiazd, w którym zagra… główną rolę!

W rozmowie z „Fleszem” Anna Starmach zdradziła, kiedy zobaczymy pierwszy odcinek tej produkcji!

Gośćmi Starmach będą znane osoby, m.in. zwycięzca ósmej edycji programu „MasterChef” Grzegorz Zawierucha. W jej kuchni pojawią się również znani aktorzy, influencerzy i kulinarne autorytety. Co ciekawe, na ekranie jurorka zaprezentuje nie tylko przepisy na pyszne dania, ale też piękną sylwetkę, o którą walczy od kilku miesięcy pod okiem Ewy Chodakowskiej! Dlaczego?

Starmach postawiła sobie cel: być w życiowej formie. Zanim na świecie pojawiła się Jagna, Ania żyła w szalonym tempie i często nie przykładała wagi do tego, jak się odżywia.

Rzeczywiście często nie przykładałam wagi do tego, jak się odżywiam i jak to się przekłada na moje zdrowie. Byłam osobą, która nigdy nie jadała śniadań. Wszystko zmieniło się diametralnie, gdy ponad rok temu zostałam mamą. Po ciąży zostało mi kilka zbędnych kilogramów i wtedy też postanowiłam zawalczyć o ładną, wysportowaną sylwetkę – mówi Anna.

I udało się, że efekt jest spektakularny! Anna podkreśla, że to jak teraz wygląda, to efekt pracy, dyscypliny i oczywiście zbilansowanej diety. Ile dokładnie kilogramów schudła gwiazda TVN?

Nie wiem, bo nigdy się nie ważę i nie jest to kokieteria. Na pewno schudłam o dwa rozmiary i teraz mogę nosić moje ukochane sukienki w rozmiarze 36. Sekret? Wystarczyło zmienić nawyki żywieniowe! Wcześniej piłam za dużo kawy, a zdecydowanie za mało wody, jadłam nieregularnie, często w pośpiechu. Dziś śniadanie to mój poranny rytuał – najczęściej przygotowuję sobie moje supermusli z dodatkiem miechunki, jagód goji, morwy czy chia lub jogurt z jagodami acai czy maqui – i doceniam chwile, kiedy mogę je zjeść z mężem i moją córką. Właśnie ze względu na Jagnę zaczęłam znów eksperymentować w kuchni i gotowanie sprawia mi frajdę. Chcę, żeby zdrowych nawyków uczyła się od małego, bo to procentuje – przekonuje Starmach.