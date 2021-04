Anna Starmach przygotowuje się do porodu! Jak spędza ostatnie chwile przed narodzinami syna?

Już tylko chwile dzielą ją od rozwiązania! W maju Anna Starmach i jej mąż Piotr Kusek powitają na świecie drugie dziecko! Para wychowuje już 2,5-letnią Jagnę, która niebawem zadebiutuje w roli starszej siostry! W jednym z ostatnich wywiadów Anna zdradziła płeć dziecka – tym razem czeka na narodziny syna! Gwiazda już nie może się doczekać tego wyjątkowego momentu. Jak podkreśla, jest ciekawa, jak na młodsze rodzeństwo zareaguje Jagna i jak razem z mężem poradzą sobie z nowymi obowiązkami.

"Czuję lekkie zniecierpliwienie, już chciałabym go mieć, a jeszcze trochę musimy poczekać”, mówi wprost To prawda. Kiedy pojawiła się Jagna, bardzo zmienił się mój związek z Piotrem. Ciekawi mnie, jak córka będzie traktować brata, jak ułożą się ich relacje? Na razie przytula się do brzuszka, głaszcze go, dużo rozmawiamy" , mówiła w "Vivie!"

Jak Anna Starmach spędza czas przed porodem?

Ostatnie chwile przed porodem Starmach spędza w rodzinnym Krakowie. Choć jurorka "MasterChefa" większość czasu poświęca rodzinie, znajduje też czas na swoje pasje. Na jej Instagramie internauci mogą śledzić i przy okazji razem z Anią gotować pyszne i szybkie dania. W ciąży Starmach odżywia się zdrowo - w jej menu nie brakuje warzyw i świeżych owoców oraz superfoods, które dostarczają jej i synkowi niezbędnych witamin. Gwiazda TVN unika glutenu, białej mąki i cukru. Zamiast tego stosuje zdrowe zamienniki, m.in. mąkę i cukier kokosowy, a mleko krowie zastępuje roślinnym. Ania często zamiast mięsa wybiera dania wegetariańskie, a zamiast tradycyjnych wędlin sięga po warzywne pasty.

Starmach jest zwolenniczką aktywnego trybu życia. Mimo że jej brzuszek jest już coraz większy, nie rezygnuje z długich spacerów. Wspólnie z mężem Piotrem i córeczką Jagną chętnie spacerują po pobliskich terenach zielonych. Dodatkowo Annę można spotkać na ulicach Krakowa, gdy odwiedza zaprzyjaźnione sklepy ze zdrową żywnością lub godne polecenia kawiarnie, co chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Jej obserwatorzy śmieją się, że jest ich "kulinarną przewodniczką po Krakowie" i dzięki niej, wiedzą, gdzie można dobrze zjeść i kupić sprawdzone produkty.

Anna i Piotr niemal do ostatniej chwili zwlekali z kompletowaniem wyprawki i urządzeniem pokoju dla nowego członka rodziny. Teraz wreszcie mają na to czas. Starmach śmieje się, że narodziny synka to nie tylko piękny czas, ale przede wszystkim ogrom pracy i zmęczenia, z którym będą musieli się zmierzyć.

"W drugiej ciąży już nie snuję tej utopijnej wizji, że u mnie będzie inaczej niż u innych mam, że będzie lepiej: różowo i pięknie. Moje życie niewiele się zmieni, zaraz po porodzie pójdę na fitness i odzyskam świetną formę, będę miała porządek w domu, czas na gotowanie, czas dla siebie, czas na randki z mężem… Teraz już wiem, że tak nie będzie! Wiem, co znaczą nieprzespane noce", przyznaje otwarcie Anna.

Kiedy Anna Starmach wraca do pracy?

Gwiazda i jej mąż wybrali już imię dla swojego synka. Chcą jednak, żeby pozostało ich tajemnicą – tą wiadomością podzielą się z fanami dopiero po narodzinach chłopca. Niestety, o długim urlopie macierzyńskim Anna musi zapomnieć. Powód? W kwietniu ruszyły castingi do 10. jubileuszowej edycji programu "Masterchef", a nagrania z udziałem jury rozpoczną się latem. Stacja TVN jednak pomyślała o młodej mamie. Jak udało nam się dowiedzieć, produkcja programu ma zapewnić jej osobną garderobę, w której będzie mogła przebywać z dzieckiem i je karmić.

