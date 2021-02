O tym, że Anna Starmach jest w drugiej ciąży, wiadomo już od pewnego czasu. Jednak dopiero teraz możemy w pełni zobaczyć jej piękny ciążowy brzuszek, który jest już naprawdę duży. Jurorka "MasterChefa" właśnie pochwaliła się uroczym zdjęciem, w którym podkreśliła swoje ciążowe kształty. Gwiazda promienieje w ciąży!

Zobacz także: Ciężarna Anna Starmach wspiera Strajk Kobiet: "Nie wierzę, że ktoś zadecydował ZA NAS"

Anna Starmach pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Anna Starmach poinformowała o swojej drugiej ciąży w grudniu ubiegłego roku. Wtedy też pochwaliła się zdjęciem z mężem i córeczką, dodając opis, że już wkrótce w ich rodzinie pojawi się ktoś nowy. Gwiazda nie zdradza jednak, czy spodziewa się chłopca, czy też dziewczynki, ani nie ujawnia dokładnego terminu swojego porodu.

Chociaż jurorka "MasterChefa" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to jednak do tej pory ukrywała również swoje ciążowe krągłości i publikowała zdjęcia, na których nie mogliśmy dopatrzyć się jej brzuszka. Ale teraz to się zmieniło! Gwiazda postanowiła pokazać swoim fanom, jak duży jest już jej brzuszek i pod zdjęciem napisała:

Ktoś tu się zamienia w pączusia 🍩❤️🤰🏻!

Kocham ten stan, ale równocześnie nie mogę się doczekać, aż ujrzę moje maleństwo. Ale to jeszcze chwila, albo dwie... Nawet takie długie chwile 🙈 - napisała pod fotografią Ania Starmach.

Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dla gwiazdy.

- Prześliczny ten pączuś Pani Aniu 😍 - Noo 🔥🔥 teraz widać 😍❤️ ❤️❤️ zdrówka Pani Aniu - Pięknie wyglądasz 😍 - Oooo....🤗💕 Ślicznie. Życzę zdrówka. Przepiękny czas i to uczucie maluszka pod serduszkiem. Wszystkiego dobrego też dla Jagny 👍 - Wygląda Pani przepięknie 😍 życzę dużo zdrówka dla całej Pani Rodziny ❤️ - piszą fani.

Zobaczcie zatem, jak pięknie wygląda Ania Starmach! Jak myślicie, będzie chłopiec, czy dziewczynka?

Jurorka "MasterChefa" ma już córkę Jagnę, która w tym roku skończy 3 latka! Już niedługo dziewczynka będzie miała braciszka, albo siostrzyczkę.