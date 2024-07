Anna Starmach opowiedziała o współpracy z Gesslerami. Jurorka programu "MasterChef" i "MasterChef Junior" opowiedziała, jak pracuje jej się zarówno z Magdą Gessler, jak i Mateuszem Gesslerem. Czy praca z temperamentnymi kucharzami jest trudna? Okazuje się, że wręcz przeciwnie! Ania z dużą sympatią wypowiedziała się zarówno o Magdzie, jak i o Mateuszu. Jednak jedno z nich jest dla niej szczególnie wyjątkowe...

Magda jest jedyna w swoim rodzaju i nic jej nie zastąpi. To jest duże szczęście, że wpadła do nas do programu. I to jest dopiero świetny odcinek, kiedy mamy dwóch Gesslerów w kuchni - powiedziała w wywiadzie dla Party.pl Anna Starmach.