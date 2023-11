Anna Starmach i Lara Gessler wzięły ślub tego samego dnia - 2 września. Gwiazda "Masterchefa" oraz jej narzeczony Piotr Kusek powiedzieli sakramentalne "tak" w kościele św. Franciszka Salezego w Krakowie. Z kolei Lara Gessler wraz z ukochanym Pawłem Pawłowskim pobrali się we wsi Skarżyn, 70 km od Warszawy. Ania w kościele w dużym mieście, Lara na wsi w otoczeniu najbliższych. Każdy z tych ślubów był inny, ale odbył się tego samego dnia, dlatego od razu obie uroczystości, jak i suknie ślubne zaczęły być porównywane ze sobą w mediach. Co na to Ania? Czy rzeczywiście rywalizowała z Larą Gessler? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Pierwsze wyjście Anny Starmach na salony po ślubie

