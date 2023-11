4 z 4

Największa fala hejtu spłynęła na Annę Skurę, kiedy wyjechała na trzydniowy festiwal na Bali. Co prawda pojechała tam zawodowo, ale relaks na plaży nie spodobał się innym matkom. Kontrowersje wzbudził fakt, że pojechała tam sama, a 1-5 miesięczna córka została z tatą w domu. W krytycznych komentarzach internautki wprost nazywały podróżniczkę złą matką, która zamiast spędzać czas z dzieckiem, bawi się na plaży i popija drinki z kokosa.

Blogerka w odpowiedzi na "internetową burzę" napisała, że to prawda jest ona mamą, ale od początku nie zamierzała rezygnować ze swojego życia zawodowego. A jej córka ma również tatę, który tak samo jak ona troskliwie się nią opiekuje i również ma prawo do budowania więzi ze swoim dzieckiem, opiekując się nim samodzielnie. Porównała Melody do "projektu" i napisała:

Dziecko?Ok, bardzo chętnie, ale w podziale fifti fifti. „Przecież Ci pomagam”! Mi?Pomagasz? O nie...to nie u mnie. U mnie zasady były jasne od początku.To nasz wspólny „projekt”, najsłodszy na świecie,ale wymagający, dlatego prowadzimy go wspólnie. Po równo.

Model macierzyństwa prezentowany przez Annę Skurę z pewnością nie każdemu się spodoba, ale każdy ma prawo żyć na własnych zasadach. Blogerka stara się udowodnić, że bycie mamą nie oznacza, że trzeba zrezygnować całkowicie ze swojej pasji. Popieracie decyzje podróżniczki?