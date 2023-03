Anna Samusionek z 20-letnią córką w "Dzień dobry TVN". "Miłość wszystko zwycięża". Nowe zdjęcia

Życie małej Angeliki Zuber , córki Anny Samusionek , w ostatnim czasie nie było usłane różami. Przez medialną wojnę swoich rodziców o prawa do opieki nad nią, dziewczynka trafiła na jakiś czas do domu dziecka oraz pogotowia opiekuńczego. Sytuacja w końcu unormowała się, gdy ostatecznie sąd przyznał prawa do opieki ojcu, Krzysztofowi . Niedawno 12-latka wystosowała list do mediów, w którym dziękuje wszystkim za pomoc, jaką otrzymała m.in. od prezydenta Polski. Przypomnijmy: Córka Samusionek pokazała świadectwo szkolne i... podziękowała mediom Wystosowane oświadczenie Angeliki wzbudziło wiele emocji w polskim show-biznesie. Była to pierwsza taka sytuacja, kiedy to dziecko zwracało się do mediów. Dziś z kolei o komentarz pokusił się jej ojciec. Pod artykułem na przemabitni.com, w komentarzach wyraził swoje zadowolenie i podziw, że ma tak inteligentną córkę. Dziwią go również ataki na Angelikę: Na szczęście prawie setka listów mojej córki do Władz w Polsce, do Dziennikarzy do Sądu, Rodziny i Przyjaciół, które moja córka wysłała będąc w domu dziecka i u rodziny zastępczej, jest wystarczającym dowodem na Jej poziom intelektualny. Angelika podjęła decyzję o wystosowaniu podziękowania do wszystkich, którzy byli dla niej wsparciem i uważam, że to piękne i zacne. Jeśli nawet ktoś z dorosłych pomógł Jej w finalnym szlifie tekstu to nie ma w tym nic zdrożnego, ponieważ każdy kto szanuje odbiorcę daje tekst do sprawdzenia osobie trzeciej, celem wychwycenia błędów. Biorąc pod uwagę, że uczy się obecnie trzech języków i zaczyna czwarty, gra na instrumentach i studiuje Pismo Święte a rabinami i teologami, sami odpowiedzcie sobie na pytanie czy TA 12 latka potrafi pisać. Może gdybyście jako rodzice więcej czasu poświęcali swoim dzieciom to i Wasze pociechy zaskakiwałyby Was i innych. - pisze w komentarzu Zuber Na swoim Facebooku...