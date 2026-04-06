Anna Renusz z "Królowych życia" już tak nie wygląda. Ale metamorfoza
Choć od zakończenia "Królowych życia" minęły już cztery lata, bohaterki show wciąż cieszą się nieustającą popularnością. Zobaczcie, jak teraz wygląda jedna z nich. Anna Renusz jest teraz nie do poznania.
Udział w "Królowych życia" był dla pewnej siebie właścicielki salonu fryzjerskiego w Trójmieście trampoliną do sławy. W hicie TTV Anna Renusz dała się poznać jako pewna siebie, charyzmatyczna kobieta z zamiłowaniem do długich kruczoczarnych włosów. Jak wygląda teraz? Postawiła na spektakularną metamorfozę.
Anna Renusz zyskała ogromną sławę dzięki udziałowi w "Królowych życia", a kolejne projekty TTV z jej udziałem sprawiły, że na dobre zadomowiła się w polskim show-biznesie. I choć od zakończenia hitowego formatu, gdzie występowała m.in. u boku Dagmary Kaźmierskiej, Izabeli Macudzińskiej, Laluny czy Julii von Stein minęły już cztery lata, dziś Anna Renusz realizuje się jako instagramowa i tiktokowa infliencerka, którą w sieci śledzą setki tysięcy fanów.
Zarówno w programie, jak i późniejszych publicznych wypowiedziach, celebrytka wprost mówiła o swoim zamiłowaniu do zabawy modą, fryzurami, a także poprawek estetycznych. W jednej z rozmów z Party.pl Anna Renusz wyznała, że aż czterokrotnie poprawiała swój nos.
Nos miałam cztery razy robiony (...) Ja się inspiruję Kim Kardshian, jak widać. Bioderka jak ona sobie zrobiłam
Teraz celebrytka zaskoczyła kolejną zmianą wizerunku. Po jej długich czarnych włosach nie ma już śladu.
W "Królowych życia" poznaliśmy bliżej codzienność pewnej siebie właścicielki luksusowego salonu fryzjerskiego w Trójmieście, i choć show już dawno zostało zdjęte z anteny TTV, dziś to w swoich mediach społecznościowych Anna Renusz relacjonuje kolejne egzotyczne podróże, efekty swojej pracy, a także dzieli się makijażowymi i modowymi inspiracjami, jednak jej najnowsze nagranie wprawiło fanów celebrytki w osłupienie.
Przez lata – długo, jeszcze dłużej… aż do pasa. I nagle – stop. Czas na coś nowego.
Anna Renusz z "Królowych życia" postanowiła pozbyć się charakterystycznych długich pasm w kruczoczarnym kolorze na rzecz krótkiego, eleganckiego boba. Reakcja fanów była natychmiastowa.
Ojeju jak pięknie Pani wygląda, niesamowita metamorfoza.
Anulka! Jesteś niemożliwa! Szok, cudowna zmiana
