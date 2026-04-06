Udział w "Królowych życia" był dla pewnej siebie właścicielki salonu fryzjerskiego w Trójmieście trampoliną do sławy. W hicie TTV Anna Renusz dała się poznać jako pewna siebie, charyzmatyczna kobieta z zamiłowaniem do długich kruczoczarnych włosów. Jak wygląda teraz? Postawiła na spektakularną metamorfozę.

Anna Renusz z "Królowych życia" jest nie do poznania

Anna Renusz zyskała ogromną sławę dzięki udziałowi w "Królowych życia", a kolejne projekty TTV z jej udziałem sprawiły, że na dobre zadomowiła się w polskim show-biznesie. I choć od zakończenia hitowego formatu, gdzie występowała m.in. u boku Dagmary Kaźmierskiej, Izabeli Macudzińskiej, Laluny czy Julii von Stein minęły już cztery lata, dziś Anna Renusz realizuje się jako instagramowa i tiktokowa infliencerka, którą w sieci śledzą setki tysięcy fanów.

Zarówno w programie, jak i późniejszych publicznych wypowiedziach, celebrytka wprost mówiła o swoim zamiłowaniu do zabawy modą, fryzurami, a także poprawek estetycznych. W jednej z rozmów z Party.pl Anna Renusz wyznała, że aż czterokrotnie poprawiała swój nos.

Nos miałam cztery razy robiony (...) Ja się inspiruję Kim Kardshian, jak widać. Bioderka jak ona sobie zrobiłam - mówiła rok temu w rozmowie z Party.pl Anna Renusz z ''Królowych życia''.

Teraz celebrytka zaskoczyła kolejną zmianą wizerunku. Po jej długich czarnych włosach nie ma już śladu.

Tak dziś wygląda Anna Renusz z "Królowych życia"

W "Królowych życia" poznaliśmy bliżej codzienność pewnej siebie właścicielki luksusowego salonu fryzjerskiego w Trójmieście, i choć show już dawno zostało zdjęte z anteny TTV, dziś to w swoich mediach społecznościowych Anna Renusz relacjonuje kolejne egzotyczne podróże, efekty swojej pracy, a także dzieli się makijażowymi i modowymi inspiracjami, jednak jej najnowsze nagranie wprawiło fanów celebrytki w osłupienie.

Przez lata – długo, jeszcze dłużej… aż do pasa. I nagle – stop. Czas na coś nowego. - napisała na Instaramie Anna Renusz z ''Królowych życia''.

Anna Renusz z "Królowych życia" postanowiła pozbyć się charakterystycznych długich pasm w kruczoczarnym kolorze na rzecz krótkiego, eleganckiego boba. Reakcja fanów była natychmiastowa.

Ojeju jak pięknie Pani wygląda, niesamowita metamorfoza.

Anulka! Jesteś niemożliwa! Szok, cudowna zmiana - komentują zachwyceni internauci.

Zobacz także:

