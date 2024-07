Od kilku tygodni Anna Przybylska bardzo głośno i dobitnie manifestuje swoje niezadowolenie z faktu, iż jest pod ciągłym obstrzałem paparazzi, którzy jej zdaniem zbyt mocno ingerują w jej prywatność. Aktorka znalazła na to sposób, który konsekwentnie realizuje. Przypomnijmy: Przybylska grozi paparazzi: Będę wysyłać na policję. Uważajcie!

Przybylska gościła dziś w programie "Tomasz Lis Na Żywo" i zapowiedziała, że nie odpuści walki z natrętnymi fotoreporterami. Aktorka twierdzi, że zebrała już taki materiał dowodowy przeciwko paparazzi, że może podać ich do sądu o nękanie i zamierza to zrobić.

To jakaś medialna orgia. Nie rozumiem, dlaczego tak za mną łażą - nie jestem teraz aktywną aktorką, ani tym bardziej celebrytką. Prowadzę zwykłe życie, a oni stoją pod moim domem dzień w dzień. Stoją pod szkołą, dzieci się boją... Są wobec mnie agresywni, wulgarni, prowokują mnie - mam już tyle nagrań, że idę do sądu, bo to są dowody o nękanie mnie. Co do filmików na Instagramie to nikt jeszcze nie podał mnie do sądu, nikt tego nie zgłosił. Jak czują urazę to zapraszam do sądu. Moje życie wyglądało jak polowanie na zwierzynę, to mnie przeraża. Tu nie chodzi o fotografię, tu chodzi o upodlenie mnie - wyznała zdenerwowana.