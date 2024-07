Anna Przybylska wobec zbyt dużego zainteresowanie mediów jej życiem i nękaniem paparazzi jej rodziny postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Nagrywa natrętnych fotoreporterów, a potem publikuje w internecie. Przypomnijmy: Przybylska kompromituje paparazzi: Nie wyciągaj aparatu, won!

Gwiazda udzieliła wczoraj wywiadu stacji TVN, w którym skomentowała wrzawę wokół własnej osoby i coraz wyraźniejszy konflikt między nią a paparazzi. Aktorka wyjaśnia, że nagrywa fotoreporterów, żeby pokazać im, jak sama się czuje, gdy jest przez nich atakowana.

Przybylska podkreśla też, że paparazzi z jej rodzinnego miasta są szczególnie uciążliwi, a ich zachowanie zakrawa już o nękanie. Zapowiada też, że będzie dalej dokumentować i zgłaszać policji każdego, kto będzie naruszał jej prywatność.

To, co robią ci trójmiejscy, chamscy i nieznośni paparazzi, stojąc godzinami pod moim domem, śledząc mnie, czekając pod szkołą moich dzieci, to naginanie artykułu 190a kodeksu karnego o nękaniu. Ja sobie na to nie pozwolę. Każdego, który będzie naruszał moją prywatność, będzie okradał mnie, będzie próbował mi ubliżyć, będę dokumentować, nakręcać i regularnie będę te dokumenty wysyłała na komisariat. Także uważajcie! - ostrzega.