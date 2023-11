Andrzej Piaseczny przyznał również, że scena pocałunku była wielokrotnie powtarzana w celu nagrania idealnej wersji. Jednak aktorzy tylko raz mieli taką okazję ;).

- Pamiętam, że potem przez długi czas zabronili się nam całować. Że to było niby za mocne. Nawet nie pozwolili, żeby nasz romans się rozwinął, później co najwyżej nosiłem Marylce kwiaty. Aż w końcu, czego zawsze żałowałem, rozłączono nas. No, ale Złotopolscy lecieli już wtedy w niedzielę w porze obiadu.