Radosław Piwowarski chce, żeby Jarosław Bieniuk zagrał w filmie o Ani Przybylskiej! O tym, że powstanie film o życiu pięknej aktorki plotkuje się już od wielu miesięcy. Niestety, kilka tygodni temu w mediach pojawiły się doniesienia, że produkcja stoi pod dużym znakiem zapytania- co zdementowała później sama mama Anny Przybylskiej i menadżer Jarosława Bieniuka. Teraz o pracach nad filmem w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedział sam Radosław Piwowarski. Reżyser skomentował medialne plotki, a przy okazji zdradził, że chce zaprosić Jarosława Bieniuka na zdjęcia próbne do filmu!

Radosław Piwowarski w rozmowie z Krystyną Pytlakowską nie ukrywa, że w swoim filmie nie chce pokazywać dramatycznych chwil z życia Anny Przybylskiej, która walczyła w rakiem. Reżyser planuje pokazać początki jej kariery.

Ja chcę zrobić prawdziwy film o niej, a nie wymyśloną love story z rakiem w tle. Ktoś mi cynicznie doradzał, że ludzie pójdą do kina zobaczyć, jak ona umiera, bo śmierć jest chwytliwa. Nie chcę, żeby to było w filmie, nie chcę, żeby to był film o chorobie i śmierci, tylko o życiu i szczęściu. Radosny. Są jednak tacy, którzy uważają, że cierpienie, choroba, zły los są najbardziej kasowe- zdradził reżyser.