Basia Kurdej-Szatan ostatnio budzi ogromne emocje. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje zarówno odważne zdjęcia w bikini, jak i zachęca swoich fanów do udziału w protestach czy marszach. To nie wszystkim się podoba, więc aktorka jest narażona na hejt i krzywdzące plotki. Teraz jednak w jej obronie stanęła… Anna Popek!

Chyba nikt się nie spodziewał, że w obronie Basi Kurdej-Szatan stanie sama Anna Popek. Dziennikarka napisała na swoim profilu na Facebooku mnóstwo ciepłych słów o aktorce. Pochwaliła jej talent i osobowość.

O pełnej wdzięku i zdolnej Kurdej-Szatan napisać, że nie ma talentu to brak rzetelności w opisywaniu świata. Niby to za co dostała Telekamerę, za to, że brak jej talentu i za brak docenienia? - napisała Anna Popek. - (…) Chodzi mi o to, byśmy się tak gorliwie wszyscy nie krytykowali. Przecież przyjemniej jest żyć z życzliwymi ludźmi obok. No i jak pisał klasyk - "wnet i tak zginiemy w zupie". Wszystkich nas czeka ten sam koniec, więc może warto uprzyjemniać sobie życie nawzajem? - dodała dziennikarka.